台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀14日在公會舉行，由理事長鄧勝軒（左四）授證。（馮惠宜攝）

台灣位處於環太平洋地震帶上，近年來大小震頻繁，建物耐震度一直是民眾購屋關注焦點，台中市土木公會去年取得經濟部智慧財產局核註冊「耐震標章」認證，14日在公會舉辦首座耐震設計標章授證儀式，由理事長鄧勝軒親自授證，他對於此次公會頒出第一件耐震設計標章格外重視，期盼可藉由此促使建商及民眾將「耐震度」作為未來購屋的重要考量之一。

鄧勝軒表示：「建物耐震度」是公會近年來一直要推動的重大指標。取得耐震設計標章是目前的趨勢，藉由公會的審查認證，不僅可協助確保建築物耐震安全與品質，也協助建商們建造品質優良的建築物，提供民眾辨識耐震建築物之基準，使民眾住得安全、安心。

而獲台中市土木技師公會第一件「耐震設計標章」的是台中市大安區的十大建設，該案也是台中海線首座獲得標章的透天建案。

該案藉由台中市土木技師公會擔任公正客觀的第三方公正單位之耐震標章認證機構，審查標準包括耐震設計品質、結構設計等多項項目，把關上可是相當嚴謹。

擁有第三方公正單位審查之下，建築物之設計及施工品質更有保障，不僅建築物達到耐震設計所需之標準，更符合耐震規範及保證消費者的權益，進而提升營造工程品質。

(中時 )