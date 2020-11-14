鼓勵中高齡再就業，北市長柯文哲指出，國家怎麼可能養你20年。（吳康瑋攝）

國民年金為許多老人的經濟支柱，不過隨著超高齡社會來臨，國家勞動力不足，影響年金餘額虧空，政府除調漲保費外，也推動中高齡再就業，北市長柯文哲14日指出，台灣平均壽命為84歲，若65歲要退休，還有近20年要活，國家怎麼可能養你20年，都不用工作。

柯文哲上午至花博公園參加中高齡就業博覽會表示，目前整個台灣人口老化，這是一個很明顯得事實，就已經擺在眼前，沒有辦法解決，我們只能把65歲退休的觀念從印象中抹去，因為你不工作的話，國家勞動力就會不足，所以只能全民活到老學到老。

柯文哲在防疫方面台灣感染案例最少、最成功，經濟也比較沒有受損傷，但今年1月到9月北市的中高齡求職人數攀升至2萬1千人，比去年同期多了5千多人，他認為人數劇增的主要原因為產業轉型變快。

柯文哲指出，台北市電商物流大量上升，可是中高齡轉型沒有年輕人快，因此，辦理博覽會有95家廠商，提供4590個職缺，其中有7成，不需要以前的經驗，但還是需要學習新的工作，所以我們提供雇主最高8萬6千塊的輔導費用，就是給予二度就業者學習新的工作的輔導費。

他指出，目前勞動處推動的概念，就是如何讓這些中高年齡層的人，能夠到陌生職場重新學習，因此也提供這些企業補助，讓他們有能力去辦理輔導班，這就是我們目前加強努力要執行的層面。

(中時 )