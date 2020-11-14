這兩棵50年鳳凰木今年五、六月間鳳凰花還盛開。（華南國小提供）

古坑鄉華南國小附近民眾採行自然農法，生態愈來愈豐富，連「鳳凰木夜蛾」也大量繁殖，校門口兩棵50年老鳳凰木最近被啃光葉子如枯死一般，樹皮爬滿估計數萬隻幼蟲，民眾以為老樹得病不捨，校方表示它只是沒葉子，還活著。

這兩棵50歲以上鳳凰木原本就有鳳凰木夜蛾寄生，今年因沒有颱風，繁殖量爆多，今年五、六月兩棵的鳳凰花都盛放，欣欣向榮，十月以來樹葉漸凋，不到幾天就像枯死，令小朋友感到害怕的是整棵樹都是蟲。

鳳凰木乾枯的元凶是「鳳凰木夜蛾」幼蟲，最多達數萬隻，景象有點嚇人。（周麗蘭翻攝）

鳳凰木夜蛾往樹梢方向蠕動爬行。（周麗蘭翻攝）

教務主任楊惠寧說，小一的老師十月間特地拍影片、帶小朋友近距離觀察，解答鳳凰木夜蛾的變態過程，抓幾隻蟲到教室上課，小朋友看蟲蟲弓著身體蠕動的樣子不再恐懼。

楊惠寧說，鳳凰木夜蛾幼蟲對人無害，只是蟲蟲危機景象很嚇人，幼蟲、蟲糞有時會從天而降。

小一學生在老師帶領下認識鳳凰木夜蛾的變態過程以後就不怕了。（華南國小提供）

華南國小的老鳳凰木樹型漂亮，是該校的地標，這幾年一直都有鳳凰木夜蛾幼蟲寄生啃食葉子，一年有幾個月是光禿禿的，但老樹生命力仍強韌，五月、六月的鳳凰花開季節從沒缺席。

(中時 )