邵雨薇日前剛大方認愛吳慷仁，滿面春風的她，昨「落單」前往欣賞吳翔震「光合作用」畫展。兩人過去曾在電影《緝魔》合作成為好友，劇中吳翔震強暴邵雨薇，當時兩人太投入角色，戲外互不搭理，一度產生心結，邵雨薇虧他「你那時候超跩，都不理人，現在變活潑，而且活潑到有點『欠揍』」。

吳翔震今年去看邵雨薇演出舞台劇《昨夜星辰》，邵雨薇禮尚往來，趕在畫展最後一天前往欣賞。邵雨薇讚吳翔震畫作讓人看了心情愉快，「我都不知道翔震會畫畫，而且畫的這麼棒」，尤其喜歡他「福山・雅緻」系列作品，覺得用色大膽，筆觸生動，且山的形狀很可愛。吳翔震說當時拍戲壓力大，畫畫讓他獲得放鬆，也希望別人欣賞他的畫能得到療癒。

吳翔震畫展大獲好評，展場每天有如星光大道，年底即將開唱的辛曉琪，昨身穿優雅的粉紅外套前往欣賞，已朝藝術界發展的郭彥甫、演員邱志宇也趕來賞畫。此外包括李千那、梁瀚名、謝承均、戴愛玲等人來欣賞，吳翔震讚梁瀚名在《女力報到》扮女裝超辣，很像李詠嫻，李千那聽了大笑直認同。大夥也期待吳翔震二次畫展，他透露「光合作用」畫展18幅作品，畫了2年才完成，下一次要等一年後。

辛曉琪日前欣賞吳翔震「光合作用」畫展。（經紀人提供）

謝承均欣賞吳翔震「光合作用」畫展。（經紀人提供）

戴愛玲日前欣賞吳翔震「光合作用」畫展。（經紀人提供）

李千那、梁瀚名欣賞吳翔震「光合作用」畫展。（經紀人提供）

(中時 )