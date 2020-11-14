苗栗縣議員曾玟學日前深夜在頭份市公園3路騎機車徘徊，遭到頭份警分局巡邏員警發現可疑攔下盤查，事後議員在臉書上貼文指此事「好笑」，引來媒體拿李永得被警盤查一事，來抨擊員警合法認真執勤，有不當盤查之嫌。頭份分局14日上午還特別發新聞稿澄清員警態度良好，而基層員警對此事紛翻白眼，直呼民代好大！都不能被盤檢。

根據頭份分局澄清新聞稿中表示，該分局頭份所張姓、酆姓員警於11月12日23時10分，執行巡邏勤務，行經頭份市公北三路、公園三街口，見到一部機車在後庄地區不斷繞行且左顧右盼略顯可疑，員警於是依據警察職權行使法第8條第1項第1款，客觀合理判斷其行為易生危害，將駕駛攔查，盤查身份時發現駕駛人是苗栗縣議員曾玟學，員警隨即向議員問好，並告知攔查原因，並提醒注意交通安全後讓其駛離，離去前議員也對員警表示辛苦了。

頭份分局強調，本次員警攔查均符合警察職權行使法相關要件，無任意攔查情事，特此說明。

但事後，曾玟學除了打電話向女友賴品妤告知此事外，還在臉書貼文表示「剛剛發生一件很好笑的事，我在自己選區被當成可疑人士」。

結果，隔天有媒體竟然渲染報導評論，拿此事與李永得被保大員警盤查一事相類比，質疑員警執法不符比例原則，導致頭份分局14日上午緊急提出澄清，強調警方依法執勤，並無失當。

此事傳出，引來許多基層員警議論紛紛，員警表示他們認真執勤，不須幫他們貼標籤，甚至質疑他們執法不符比例原則，只因盤查對象是親綠民代，如果今天對象是其它黨派民代，大概就不會有那麼多後遺症了。

(中時 )