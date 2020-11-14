公益再升級！元大幸福日邀請「唐老師」陪伴偏鄉學童手工皂DIY。（元大文教基金會提供／馮惠宜台中傳真）

「濕搓沖捧擦」、「內外夾弓大立腕」是朗朗上口的洗手口訣，為引導學童持續落實防疫觀念，元大金控與元大文教基金會14日舉行的「元大幸福日」活動，邀請台中市新社區福民國小21位學童，到友好公益夥伴唐氏症基金會公益據點-唐氏症基金會南屯小作所，在「唐老師」的引導與元大志工的陪伴下，體驗手工香草皂製作DIY，透過活動主持人帶領，大跳防疫洗手舞，寓教於樂。

元大金控與元大文教基金會長期支持社會公益，以「愛心公益平台」的角色，號召集團內部志工投入社會公益參與，同時串聯外部公益夥伴的能量，擴大正向影響力，讓溫暖遍及台灣。今年度「元大幸福日」活動，因防疫需求，將以往大型活動規模，改變為精緻化型態，卻也激盪出不同的公益火花，燃起更多幸福與希望光芒。

全校只有21位學生的福民國小，對外交通不便，校長鍾珠霞表示，雖然學校在台中偏鄉地區，藉由帶著學生走出校園走進社區，學習融入社會與尊重多元文化，非常謝謝元大辦理幸福日活動，守護公益團體與偏鄉學校。

「把單純的事，做到最好」是唐氏症基金會小作所裡每位「唐老師」堅持的信念，福民國小學生在「唐老師」的引導，與元大志工陪伴下，也都完成「愛皂事」初體驗，「唐老師」們也透過互動增加自信心與成就感，滿載幸福。

元大文教基金會表示，謝謝「唐老師」們帶著福民國小的學童製作防疫手工皂，孩子在元大志工的陪伴下，帶回滿滿的幸福，將這份祝福，當作是今年的第一份耶誕禮物。

(中時 )