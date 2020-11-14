改編自同名遊戲的影集《返校》，13日搶先在金馬影展世界首映，黃冠智飾演影集新角色、城隍爺第五代傳人「程文亮」，在觀眾要求下，現場示範唸一整段台語咒語，笑說要幫剛看完《返校》影集被嚇到的大家收收驚。飾演「學妹」的李玲葦透露，會用音樂培養上戲情緒，像是老歌〈情人的眼淚〉可以瞬間入戲，姚淳耀則聽陳嫺靜的〈輕輕〉，黃冠智笑說自己也是，「只是我聽的是大悲咒！」

趙正平飾演原著遊戲、電影中關鍵角色「白教官」，昨以一身60年代的訂製教官服出席映後座談。被問到詮釋嚴肅教官角色，私下如何調適心情？他表示「私下跟飾演老師的姚淳耀、飾演學生的李玲葦、韓寧等人在現場都會保持距離，演衝突戲會比較自然」。

跟金馬觀眾第一次全程看《返校》影集首映的趙正平，也在映後時表示：「我剛看自己在劇中的演出，真的是滿機車的！」有一場「程文亮」成績吊車尾，「白教官」要賞他一巴掌，黃冠智說：「開拍前趙哥拉我到角落說，要把怒氣全發洩出來，我們就打真的」，劇組也準備好冰桶怕他受傷，黃冠智也笑說：「趙哥太疼我了，一開始打太小力，直到試了好幾次才成功打出巴掌的聲音，好在我臉皮夠厚沒有腫起來！」

《返校》影集由3位導演莊翔安、蘇奕瑄、劉易分別執導不同集數，三位依各自的專長負責驚悚、情感及奇幻戲份，拍攝時期分工無間，被問到和《返校》電影版差異？莊翔安導演表示，影集跟電影「各自表述」，都是奠基於原作遊戲上的創作，並尊重原著要講的核心精神。而《返校》影集更強調人們在時代轉變下，如何面對傷痛與真相的勇氣。主演影集《比悲傷更悲傷的故事》的范少勳，昨也藏身觀眾席一同觀賞。《返校》影集12月5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。

《返校》影集映後QA，左起為趙正平、姚淳耀、黃冠智、韓寧、李玲葦、劉易導演、蘇奕瑄導演、莊翔安導演。（公視提供）

《返校》影集昨在金馬影展搶先上映，於廳內大合照。（公視提供）

(中時 )