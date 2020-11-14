國內今增3例境外移入確診，其中1例（案599）為本國40多歲女子，該女檢驗時有微弱訊號，先判為陰性，但後來使用新試劑檢驗，卻驗出陽性的結果，且在該個案已經搭上高鐵回家時才被通知，不過因為女子的Ct值高，加上乘客均有配戴口罩，因此研判傳染力不高，無匡列接觸者。

指揮中心發言人莊人祥表示，今增3例境外移入個案，其中案599為40多歲本國籍女子，今年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境迄今無症狀。女子11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，再度採檢結果為陰性，便在隔日放女子回家。

莊人祥指出，後因實驗室引進「新的檢驗試劑」，將原有檢體再拿來檢驗，結果竟呈現陽性（Ct值為33），於今日確診新冠肺炎，目前研判是處於感染後期的陰陰陽陽情況，

莊人祥也補充，該個案二採陰後，便搭乘40人座的防疫巴士離開，後來搭上高鐵返家，期間隔壁都沒有人坐，直到快要到站前，才接獲陽性通知，期間同車人員與家屬全程都有戴口罩，因此該案並沒有匡列任何接觸者。

截至目前，國內共累計600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。

(中時新聞網)