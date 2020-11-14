高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

高雄市議員黃捷今日受「台灣女子棒球運動推廣協會」之邀，出席女子棒球營，大力推廣棒球運動的樂趣與精神應不分男女，國內棒球的培訓和賽事發展步調也該兩性平等，不該因為性別刻板印象而產生差別待遇。然而黃穿著合身露鎖骨上衣配上長裙與純白運動鞋，與棒球活動主題極不符合，讓粉絲也看不下去紛紛留言，提醒下回注意服裝、穿這樣會被認為是在作秀；黃事後也在相關留言下逐一回覆：「去打球是臨時起意，下次全副武裝！」

黃捷在臉書發文，寫道：「早上受台灣女子棒球運動推廣協會之邀出席女子棒球營，才發現平時當球迷出一張嘴很容易，做起來非常不容易。雖然今天是最菜球員，還是玩得很開心。雖然大家稱棒球為國球，但棒球一直以來都是較陽剛的運動，女性角色多是擔任啦啦隊跟球經，女子棒球的培訓和賽事發展步調也相對於男子棒球緩慢許多，性別藩籬仍明顯存在。」

黃捷更表示：「但其實棒球的精神和樂趣應該不分男女才對！今天看到營隊裡的每個女孩拿起棒球都架勢十足（比我厲害很多），丟球、接球的動作也確實，突然感受到，棒球就是該這樣平等美好，不需要「像女孩那樣丟球」，更不應該因為性別刻板印象而影響能力培育的差別待遇。作為球迷，除了希望高雄能有球賽可以看、有城市球隊可以支持，推廣棒球我當然也義不容辭。女孩們，出來打球！」

文章一出，一小時內即獲得超過4100個讚與超過110則留言。網友紛紛回應：「黃議員參加任何活動要注意穿著，這樣才不會讓人家以為你在作秀」、「穿這樣怎麼打球，傻眼，請先做好功課」、「拜託議員注意安全啊，服裝下次改進，不要受傷」、「議員下次穿運動服啦！」「至少也穿個運動服裝吧？」「留言一路看下來都是在說服裝不對像作秀，還好不是叫妳當捕手不然真的很慘」、「穿裙子怎麼打啦！要尊重專業……」黃捷事後則在服裝相關留言下，逐一回應：「去打球是臨時起意，下次全副武裝！」

(中時新聞網)