新北市50歲黃姓男子經常飽受四肢關節腫脹、疼痛困擾，雖然多次求診服藥，腫痛問題仍未改善，行走困難常影響到工作及生活品質，事後轉診至新北市立土城醫院風濕過敏免疫科門診就醫，才確診為類風濕性關節炎。風濕過敏免疫科主任蔡秉翰表示，該疾病好發在秋冬季節，關節反覆腫脹發作，初期不易確診，嚴重可造成關節嚴重發炎、破壞及變形。

土城醫院今舉辦「類風濕性關節炎病友活動」，由風濕過敏免疫科醫師向病友介紹類風濕性關節炎病徵與達標治療方式，並請精神科心理師教導病友如何與情緒共處。

類風濕性關節炎被俗稱為關節炎之王，好發於中年女性，在台灣約有0.2％人口罹患此病，典型症狀是對稱多發性關節炎，最常發生在手腳等小關節，嚴重可能導致關節發炎、破壞及變形。罹患類風濕性關節炎的病患除了需忍受關節疼痛外，還會因關節變形導致殘障失能、無法工作，除了生活品質改變外，如何與疾病相處也成為一大難題。

蔡秉翰表示，類風濕性關節炎初期確實不易確診，患者可能會往來各科就醫而延誤治療，但近年來健保提供的生物製劑治療，效果優良有效減少了關節破壞失能的狀況。林口長庚醫院風濕過敏免疫科尤瀚華醫師則表示，類風濕性關節炎患者有達標治療，控制疾病持續緩解，臨床會選用藥物與患者制定治療目標。

土城醫院指出，類風濕性關節炎目前沒有預防方法，但仍可透過規則作息、充足睡眠、戒菸等方式減少疾病發生。此外，以大量蔬果、穀類、豆類和魚類為主的「地中海飲食」，減少紅肉的攝取也有助減輕發炎反應。但民眾若關節炎發作，仍須儘早就醫，避免延誤治療造成關節受損。

(中時 )