境外個案多是否進一步管制入境？莊人祥：下周秋冬專案說明 14:202020/11/14 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 境外個案多是否進一步管制入境？莊人祥：下周秋冬專案說明。（資料照片 范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期境外移入個案增多，邊境管制措施是否可能生變？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前經驗來說，入境都要進行居家檢疫14天，若有任何症狀就會採檢，對於高風險國家如菲律賓、印尼，則有期滿前採檢的措施，做法嚴謹。高風險國家入境的管制，我們禮拜三的秋冬專案會有方案，屆時會進一步說明。 (中時 ) #入境管制 #莊人祥 #秋冬專案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣變新冠疫苗後段班？ 許淑華批：政府吹牛也超前 00:452020/11/13 政治 台新冠確診達600例！今境外移入＋3 指揮中心14：00說明 10:062020/11/14 生活 代理新冠疫苗遭指沒授權書 林全爆內幕：政府吃我豆腐 04:092020/11/13 生活新聞 確診創單日新高 莊人祥揭國內病床量能 14:182020/11/13 生活 多簽一張400萬折讓單以為賺到 竟吃上罰單還被移送檢調 13:232020/11/14 財經 堅持零檢出丟官也不怕 花蓮衛長：瘦肉精很不「豬」道 15:022020/11/13 生活 身障協會斂財3／國庫年編5000億社福預算 「無良」公益團體大賺黑心財 09:522020/11/14 社會 人民日報：美方實施網路監控 威脅全球資料安全 08:332020/11/14 兩岸 基隆地下道髒臭 議員盼學學新竹 04:102020/11/14 地方新聞 消保會反萊豬上街頭 與警爆衝突 04:102020/11/14 政治要聞 生活熱門新聞 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 為何要拖牛肉麵店家下水？他揭政院背後真正目的：真的高招 - 生活 政院控北市店家用萊牛 資料竟來自側翼的「他」 網：果真一條龍 - 生活 雙北最好吃的牛肉麵是？網狂點「這2家」：湯頭超有層次 - 生活 好市多「蘋果電腦」又降價！人妻爽買送老公 網卻急勸退貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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