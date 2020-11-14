近期境外移入個案增多，邊境管制措施是否可能生變？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前經驗來說，入境都要進行居家檢疫14天，若有任何症狀就會採檢，對於高風險國家如菲律賓、印尼，則有期滿前採檢的措施，做法嚴謹。高風險國家入境的管制，我們禮拜三的秋冬專案會有方案，屆時會進一步說明。

(中時 )