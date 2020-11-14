新竹一名王姓男子，2019年初趁順路載鄰居13歲女兒回家時，伸出鹹豬手襲胸，少女回家後告訴家長，憤而到警局報案。吳男對檢方表示，不知少女未滿14歲，仍被依加重強制猥褻罪嫌起訴，恐面臨7年以上刑責。全案進入法庭審理時，法官相信王男的說法，僅判賠1萬元，另因少女家屬當庭求情，最後依強制猥褻罪判刑8月，緩刑3年。

據「東森新聞雲」報導， 以資源回收為業的王男，2019年初騎機車回家時，發現鄰居的國中少女走在路上也要回家，就順路載她一程，準備到某定點下車等家人來接她。少女邊等邊玩手機，王男搶走手機後對少女：「妳的胸很大，我想摸一下」，語畢就出手抓了少女咪咪一把，少女回家後向家長告狀，媽媽氣的帶她警局報案。

王男向檢警坦承有摸少女，但否認知道少女未滿14歲，檢方不信，依加重強制猥褻罪嫌提起公訴。此案進入法庭審理時，王男仍辯稱只知道少女念國一，從她外表及身材看不出她未滿14歲。

法官認為，少女單從外表確實難以分辨是否未滿14歲，因此依「所知輕於所犯，從其所知」法理，應採對被告有利的認定，不過仍得依《兒童及少年福利與權益保障法》的成年人故意對少年犯罪之規定，加重2分之1刑責。念及王男犯罪後坦承犯行，且賠償少女家屬1萬元，家屬也不願追究，最後依強制猥褻罪判8月，緩刑3年，並接受4場法治教育。

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(中時新聞網)