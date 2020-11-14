民進黨對國民黨追殺不僅包括黨產，現在連黨徽都要逼國民黨放手？國民黨立委陳以信表示，現在民進黨立委提案要國民黨改黨徽，本來國徽來自黨徽，現在民進黨竟要說成黨徽來自國徽，果真是顛倒黑白的慣犯！

陳以信在臉書上秀出一張立法院文案關係文書照片，只見內容如此表示，中華民國國徽是中華民國主權象徵標誌，不應作為單一政黨政黨標章所使用，其會傷害國國徽的中立性，擬具「政黨法」第十四條條文修正案，是否有當，敬請公決。而下方標明，提案人為陳明文和王美惠，連署人有陳亭妃、蘇治芬、莊瑞雄、邱志偉、賴香伶、范雲、王婉諭、賴瑞隆、邱議瑩、余天、蔡易餘、羅致政、趙天麟、邱泰源及黃秀芳。

對此，陳以信痛批，民進黨果然是顛倒黑白的慣犯，本來就是國徽來自於黨徽，現在民進黨偏要說成好像是黨徽改自於國徽。明明是自己執政下不敢改國徽，竟然還要逼國民黨改黨徽。原來民進黨搶完黨產不夠，還要搶附隨組織，搶完附隨組織還不夠，現在連個黨徽都不要留給國民黨！

底下網友也表示，「位子騙來搶來的，沒建設台灣的民搶黨那知國徽意含代表什麼」、「現在它們以為什麼都它們说了算嗎？堅持抵制，不可讓它們得逞」、「聽到為反對而反對即知民主進入衰敗期矣！當黨意高於民意時，亦代表國家也是在衰敗期矣！」、「國民黨不能再軟弱了」！

(中時新聞網)