大里農會百週年慶祝大會，台中市長盧秀燕、農業局長蔡精強、社會局長彭懷真、大里區長鄭正忠、立法委員何欣純、市議員蘇柏興、張滄沂、林德宇等人賓均到場祝賀。（馮惠宜攝）

雖然今年全世界都因為疫情受到影響，但大里區農會經營的大里杙農漁會產品生活館，今年業績已經破5千萬接近6千萬的紀錄，農會統計光是農遊券就挹注1500萬營業額。大里區農會慶祝創會屆滿百週年14日舉辦慶祝大會暨園遊會活動，特別捐贈兩輛復康巴士，由台中市長盧秀燕親自代表受贈。

大里區農會14日在大里國小舉辦「喜耀100 大里農讚-創立百週年慶祝大會」，在慶祝大會上，由大里區農會理事長鄒騰垣捐贈台中市政府2台復康巴士，以行動回饋地方，盧秀燕及社會局長彭懷真代表受贈並回贈賀匾，盧秀燕表示，台中市有許多老人長輩及身障朋友需要復健，感謝大里農會捐贈復康巴士，「取之社會、用之社會」，感謝農會的菩薩心救助社會。

鄒騰垣坦言，雖然今年全世界都因為疫情受到影響，但是咱農會嘛是在穩定中進步，尤其是咱國光花市邊，只有38坪的大里杙農漁會產品生活館，今年的業績已經破5千萬接近6千萬的紀錄，而政府放送農遊券，該館即收了1500元的面額。另，信用部門：存款321億、放款245億，在全省農會排前五名，績效卓著。

社會局指出，自101年起，多次仰賴社會團體捐贈復康巴士車輛，透過大里區農會的善舉，讓更多團體與個人加入捐贈的行列，提高復康巴士的數量，使12萬身障朋友及家屬能享受便利的旅運服務。此外，盧秀燕也表彰特殊貢獻人員予大里農會前總幹事林金泗，感謝他自民國50年即進入大里農會服務，一生致力於農業與農會發展。

(中時 )