誠品佈局全通路，關鍵一役是在年底即將推出「誠品線上」電子商務平台，搭配在桃園平鎮啟用的全新倉儲型物流，拚24小時到貨。在倒數計時之際，誠品原有桃園南崁物流中心物流也首度清倉，即日起舉辦規模最大、唯一場文具禮品「萬物特賣會」， 數十萬件商品1折起。

誠品南崁物流中心物流成立至今20年，為誠品書店、畫廊、商場、酒窖等提供專業倉儲及物流配送服務。新的桃園平鎮倉儲型物流，佔地面積擴充2倍，可運用快速理貨自動化設備及多樣化配送，以因應「誠品線上」提供最豐富的繁簡中文、英文、日文書目，以及全世界生活風格選品等，提供讀者與顧客在虛實全通路一致的個人化服務及體驗。

此次南崁誠品物流中心萬物特賣會，祭出數十萬件商品1折起，中文書與兒童書最低6本500元優惠，上萬本外文書籍3折起，還有Moleskine、Sun-Star、HIGHTIDE等日本知名文具品牌用品銅板價就能入手，以及絕版誠品自製商品。

尤其適合閱讀原文書的讀者來挖寶，包括知名電影《哈利波特》、《暮光之城》、《一級玩家》等原著小說，《冰與火之歌》等劇迷必入手的影集原著小說，以及蟬聯誠品暢銷排行榜數周的《列車上的女孩》、《莫斯科紳士》等暢銷小說原著。

接著，誠品書店18日起在台中中友百貨舉辦「舊書拍賣會」，逾8萬本中文圖書最低6本500元、萬件文具禮用品59元起，還有全新黑膠5折起，星際大戰立體書、美國童趣品牌Ban.do服飾等人氣商品超值優惠。

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