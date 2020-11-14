行政院發言人丁怡銘12日大動作召開記者會，拿出網軍圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍店家皇家傳承牛肉麵使用萊牛，最後證實為烏龍控訴，重創政院聲譽，也遭網友公幹；眼看火滅不了，院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費，向店家致歉。

蘇貞昌親自到店家致歉，連續對店長說出數次「拍謝」，還把丁怡銘叫到眼前，要求丁再度跟店家低頭致歉。蘇貞昌事後受訪時也再度跟店家道歉，卻對散布假消息一事輕描淡寫，稱丁是「歪樓」波及店家，更護航丁怡銘「年輕人犯錯難免」。

事件看似圓滿結束，但宅神朱學恆卻指出，蘇貞昌搞錯了一件很重要的事情，他今(14)日在臉書上發文指出，明明是「兒子參加牛肉麵比賽得冠軍」，事件發生後也是兒子的總店遭到網軍攻擊、洗版，感到憤怒的受害者是兒子；但蘇貞昌卻是帶著丁怡銘到「他老爸的店」道歉，宅神酸爆：「是眼睛花了還是瞄不準？你有問過兒子的意見嗎？」

宅神的說法引來網友們的討論，表示「難怪我怎麼覺得一家店哪來那麼多老闆」、「本來就是做表面功夫的」、「被原諒的顏色是什麼色？」、「完全沒誠意的道歉啊，817的高傲」、「如果是藍的，早就被喊下臺了，坑，雙重標準，醜陋嘴臉」、「當然要原諒，不然能怎樣？難道要讓他整天來看你水表準不準？」、「他爸當然不會生氣還請客，過沒多久應該就會被提名不分區立委了」。

(中時新聞網)