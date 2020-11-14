前籃球資深國手王志群一手開創的通捷行銷，正式宣布將結合旗下賽事品牌《Court 131》，打造全新籃球選秀節目《鬪籃131》，即日起開放全台素人高手報名參戰，一系列的激烈對決即將登場，召集各路好手站上圓夢舞台、爭奪最強王者榮耀！黃金世代中華隊後場組合李學林、陳世念與王志群13日更突襲台北新生橋籃球場，隨機與民眾PK挑戰《Court 131》賽制，讓所有在場的籃球好手感受新一波的鬥牛魔力！

全新籃球選秀節目《鬪籃131》將透過實境秀方式拍攝而成，並跳脫傳統賽事規則框架，採用《Court 131》賽制，以國際FIBA 3X3規則為基底，結合1對1、3對3打法，同時也加入場上調度、桌網球賽點等制度，帶給大眾兼具運動性、專業性及娛樂性的最新觀看選擇！

即日起至12月6日正式啟動線上海選活動，號召各地隱藏的籃球好手報名參戰，並從中挑選出40位最具有創意、實力的菁英球員進入選秀階段，同時也邀請4位神祕嘉賓擔任導師，帶給球員各種角度的專業建議。另外，每集還會有重量級的飛行導師親臨現場指導！而眾所期盼的導師名單將於近期公布，請隨時關注官方粉絲團最新消息。

為讓更多人都能體驗全新鬥牛賽事《Court 131》，王志群特別邀請昔日中華隊隊友李學林、陳世念、藝人「大飛」以及余孟耘、鍾嘉衡、謝宗憲等球員組成夢幻明星隊突襲台北新生橋籃球場，邀請現場民眾一同PK挑戰，其中黃金鐵三角李學林、陳世念與王志群更在場上各自秀出自己的看家本領，而挑戰者也不遑多讓，積極進攻，使得場場賽況高潮迭起，令所有在場籃球好手大呼過癮！在活動結束後，黃金鐵三角也特別贈送限量球場之王TEE給勝場數最多的隊伍。

(中時 )