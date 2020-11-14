投縣各級農會共有14家，13日結束農會總幹事改選登記。其中南投市農會及埔里鎮農會現任總幹事，已於2020年7月屆齡退休，信義鄉農會現任總幹事則將於2021年中屆齡退休，依規定不能再辦理登記，以上3家農會由新進候聘人登記。唯二競選的則是水里鄉和鹿谷鄉農會。

其中僅1人登記的農會有南投縣、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉等9家農會均由現任總幹事登記。南投市農會由王永樹、埔里鎮農會由江林瑤、信義鄉農會由何建中，3位為新進登記。

另水里鄉農會及鹿谷鄉農會各有2人登記：水里鄉農會除現任總幹事張啟荃外，另有賴育佑辦理登記；鹿谷鄉農會除現任總幹事林義能外，另有陳尤敏辦理登記。

縣府農業處表示，投縣經行政院農業委員會評定為績優總幹事名單如下：南投縣農會曾明瑞、草屯鎮農會蕭忠郁、竹山鎮農會鄭文惠、集集鎮農會李崇慶、名間鄉農會蔡素秋、鹿谷鄉農會林義能、中寮鄉農會林裕堂、魚池鄉農會王威文、國姓鄉農會葉榮鑫、水里鄉農會張啟荃、信義鄉農會黃志輝、仁愛鄉農會戴錦稔，計12位現任總幹事。

依據農會總幹事遴選辦法第13條規定，「績優總幹事申請登記原農會總幹事候聘人時，無須辦理成績評定及面談程序，中央主管機關逕予評定其為合格人員。除同一農會其他候聘人依第16條第2項所定計分基準計算總分達90分以上外，中央主管機關不予評定其他候聘登記人為合格人員。」

依往例登記候聘者要達90分並不容易，因此2021年農會總幹事候聘，除了信義鄉農會黃志輝總幹事，於明年屆齡退休，依規定不能辦理登記外，其餘11位現任總幹事已優先取得理事會遴聘權。

(中時 )