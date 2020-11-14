苗栗縣原住民運動會泰雅族及賽夏族長老共同祭祀祖靈祈福保佑

苗栗縣原住民運動會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，包括泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉三個鄉鎮的泰雅族及賽夏族人，共組6個隊伍參賽，本次運動會有四項傳統競技項目，包括鋸木、負重接力、擲鏢槍、拔河等，表現優秀選手將代表苗栗縣參加全國原住民運動會。

苗栗縣原住民運動會泰雅族長老表演傳統吟唱為開幕式祝福

苗栗縣原住民運動大會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，泰雅族及賽夏族人帶著小朋友參加。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民運動大會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊一早就到場向賽夏族長老寒喧。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民包括有賽夏族及泰雅族等2大族群，賽夏族居住在南庄鄉及獅潭鄉，泰雅族則居住在南庄鄉及泰安鄉，雖然2族群分別有不同的文化、語言，但因居住地域接近，南庄部分山區部落，甚至有2族通婚的情況，族群相處相當融洽，因此，苗栗縣政府原民中心舉辦全縣原住民運動會，特別邀請2族族人同聚一堂，同歡競技。

14日舉行的運動會選在泰安鄉汶水國小舉行，泰安鄉長劉美蘭致詞歡迎南庄、獅潭的賽夏族選手前來泰安相聚，並開玩笑地要泰雅族人們盡一下地主之誼，比賽時讓一下客人。

比賽前，由賽夏族及泰雅族2族長老一同主持祭祀祖靈儀式保佑平安。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民運動大會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，8名泰雅族長老表演吟唱為開幕祝福。（謝明俊攝）

14日參與比賽的隊伍共有6隊，包括南庄及獅潭各組一隊，泰安鄉分成南、北2隊，縣府原民中心及泰雅族長老各組一隊參賽，比賽項目包括鋸木、負重接力、擲鏢槍、及拔河等四項。賽事開始前，還請2族長老舉行祭祀祖靈儀式，並由泰雅族8位長老表演泰雅族吟唱，美麗歌聲迴蕩在整個山谷之間。

苗栗縣原住民運動大會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊體驗鄉鋸木。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民運動大會14日上午在泰安鄉汶水國小熱鬧登場，鋸木比賽選手卯足全力比拼。（謝明俊攝）

比賽前一天，泰安山區下了整夜的雨，一度讓人擔心會影響次日一早賽事，結果老天爺眷顧，14日上午豔陽高照，讓比賽順利進行，苗栗縣副縣長鄧桂菊也特地趕個大早到會場主持開幕典禮，並祝賽事一切順利，希望比賽表現傑出的選手，可以代表苗栗縣參加全國原住民運動大會。

(中時 )