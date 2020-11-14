新北「志工嘉年華」登場，志工們盛裝打扮揚起笑容（戴上容攝）

新北市社會局14日在三重區新北大都會公園舉辦「志工日嘉年華」，新北市長侯友宜表示，新北志工人數全國之冠共有13萬6千人，然而志工比例長期女多男少，這些年推廣下，男性志工逐漸增加到3成5的比例，他呼籲「男人們走出門當志工吧！」。

「新北志工日嘉年華」14日上午登場，活動包含創意彩妝秀、趣味競賽、鐵馬行與志工健走等，千名志工湧入二重疏洪道大都會公園，侯友宜到場立即被志工包圍搶拍，他也隨即加入大會舞行列，和社會局副局長許秀能、市議員李余典、王威元、陳啟能、三重區長陳奇正等人共舞。

志工們爭相與侯友宜合影（戴上容攝）

侯友宜上台呼籲男性走出家們當志工（戴上容攝）

侯友宜致詞，今年受新冠肺炎疫情影響，新北市志工率先成立防疫志工隊，到藥局幫忙販賣口罩，在社區幫忙發放防疫物資，到公所幫民眾填寫紓困申請，總計投入7萬多人次，服務超過12萬多小時，這股為人服務的熱忱令人敬佩，另他也宣示2030年時，新北志工人數目標為突破16萬人。

侯友宜話鋒一轉提到，志工比例長期「女多男少」，但在各界推廣下，志工男、女比率從20年前的1比9到今年男性已經突破3成5，「男人不要老是躲在家裡，跟老婆走出來一起當志工！」，邀請更多男性加入志工行列，而新北志工人數以每年2％比例正成長，展現國際的社會趨勢。

新北「志工嘉年華」登場，志工們盛裝打扮揚起笑容（戴上容攝）

其中，侯友宜還盛讚擔任家庭野餐趣活動總籌、投入服務27年的68歲志工黃華興，黃華興表示，1993年他與好友成立新北市志願服務協會，為街友及弱勢家庭服務，從事志工後，逐漸開發自己的優勢也交到許多好朋友，在2018年獲得新北市績優志工家庭獎肯定。

(中時 )