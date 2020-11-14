2020台南胡麻季農業產業文化活動，首場14、15日於善化區農會廣場舉行，台南市長黃偉哲(中)到場推廣促銷胡麻產品。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

2020台南胡麻季農業產業文化活動，今起一連3個周末由善化、西港及安定三區接力登場，首場14、15日連續2天在善化區農會廣場舉行，台南市長黃偉哲也到現場推廣促銷，雖然天氣陰雨，但仍吸引眾多民眾參與，排隊品嘗麻油雞丶芝麻麵。

台南產製的麻油遠近馳名，今天的活動主題為「胡麻美食趴」，現場有各式各樣胡麻產品，讓參加的民眾可以好好品嘗台南胡麻的好滋味。善化區農會於兩天活動中提供上千分麻油雞丶芝麻麵料理免費品嘗，吸引民眾大排長龍，現場同時安排「胡麻Live秀」，有胡麻料理烹飪教學、試吃，還有胡麻榨油體驗DIY、棉花糖DIY及青年農民展售市集等。

台南市農業局長謝耀清指出，台南市為全台胡麻最大產區，其中善化胡麻的種植面積近254公頃，善化區農會與農民契作丶收購胡麻，開發多元農產品，包括胡麻油丶芝麻粉丶芝麻拌麵丶芝麻糕等，每一種產品都深受消費者喜愛，其中芝麻拌麵更是人氣熱銷商品。

他說，善化區農會今年推出新產品黑芝麻五穀飲及芝麻杏仁脆片肉乾，都是使用善化在地黑芝麻製成，口感和味道極佳。胡麻為營養價值高的食材，食用胡麻產品除了補充營養，同時還能支持台南在地優質農產。

(中時 )