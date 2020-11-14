趙小僑Youtube頻道近日突破10萬訂閱，時常分享和老公劉亮佐戶外釣魚野炊的影片，影片中小僑也不藏私，分享各種野炊料理小撇步，像是用簡單的料理包及沙拉醬，做出海陸大餐展現創意。小僑分享，每次野炊必備牛排，用烤熱的鐵盤淋上黑胡椒醬就非常美味，還自創獨門料理「蜂蜜芥末炒蝦仁」，劉亮佐驚呼：「確定能吃嗎！？」夫妻兩人在戶外逗嘴的樂趣也深受網友喜愛。

劉亮佐也常開箱各種野炊用具及釣具，成為影片另一亮點。對劉亮佐而言，釣魚就是一種「和魚鬥智」的運動，他會把魚鈎的倒鈎壓平或剪掉，釣到魚的時候，也會把手沾濕再去抓魚，避免牠的黏膜受傷，最後把一隻隻魚放回水中。

「除了謝謝牠們、跟牠們說再見之外，也仔細看每隻魚的長相，確定牠們健康回到溪裡，這是我釣魚的一個重要儀式」，劉亮佐說過程中讓他學到尊重生命、愛護大自然，每次和小僑出來野炊釣魚，也會把垃圾收乾淨，也盡可能的帶走更多垃圾，「恢復成原始模樣，讓大自然不會因為我們來過而改變。」

趙小僑秀好手藝，老公劉亮佐吃得津津有味。（修毅提供）

小僑陪斗哥釣魚。（修毅提供）

小僑野炊煎牛排。（修毅提供）

小僑做的海陸大餐，包括黑胡椒牛排、凱蕯沙拉、蜂蜜芥末炒蝦仁佐法國麵包。（修毅提供）

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