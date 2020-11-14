台灣桌球好手林昀儒今天在2020年男子世界盃桌球賽16強賽，以4比2（15比13、8比11、11比7、8比11、11比6、11比2）擊敗德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），挺進8強。

世界盃桌球賽在大陸山東戚海舉行，男子組部分，台灣派出老將莊智淵與林昀儒參賽，其中男單世界排名第7的林昀儒因名列大會第5種子，直接晉級淘汰賽，莊智淵則是從分組賽打起。

今天中午登場的16強賽，林昀儒面對去年在新加坡交手過的法蘭西斯卡，首局兩人纏鬥至「丟士」，才由林昀儒以15比13驚險拿下。接下來3局雙方你來我往，前4局打完兩人戰成2比2平手。

儘管浪費2次領先優勢遭對手扳平局數，但林昀儒很快調整過來，第5局再以11比6搶下「聽牌」優勢，並在第6局成功「關門」，搶下8強門票，今晚8點將與中國大陸「世界球王」樊振東爭奪4強門票。

而另名台灣好手莊智淵在16強賽以0比4（5比11、9比11、8比11、6比11）不敵樊振東，遭到淘汰，無緣在8強與林昀儒上演「台灣內戰」。

(中時 )