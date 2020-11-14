美國總統川普(Donald Trump)連任失敗，一路以「單膝跪國旗」對抗他到現在的黑人硬漢凱普尼克(Colin Kaepernick)應該是揚眉吐氣了。凱普尼克在2016年川普選上之前就開始抗議美國的種族歧視，職業美式足球NFL因此成為陳抗大本營。

然而NFL作家Charles Robinson分析，凱普尼克重返聯盟的機會反而隨著川普連任失敗而跟著陪葬。雖然業界把凱普尼克找不到工作的原因歸咎川普，事實上川普只是隔空嗆聲，他沒那麼大的影響力去讓一個聯盟封殺他不喜歡的球員，否則籃球明星詹姆斯(LeBron James)也不會好端端的沒事。

凱普尼克抗議之初，美國仍是民主黨黑人總統歐巴馬(Barack Obama)當政，這對歐巴馬沒有任何殺傷力，反而還有助民主黨選情。共和黨川普爆冷選上之後，媒體推波助瀾成為凱普尼克抗議的最大舞台。如今民主黨拜登(Joe Biden)勝選，他的副手還是首位非裔女性副總統，媒體還會幫凱普尼克敲鑼打鼓？

將近4年沒比賽，凱普尼克也沒足夠的兢爭力返回聯盟，所謂對抗川普這些只是NFL老闆不想雇用他的藉口。該文斷定如果「後川普時代」的第一時間還沒人要簽凱普尼克，以後恐怕都不會有了。

(中時新聞網)