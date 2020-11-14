教育部體育署學校體育與教學QPE發展計畫的素養導向體育教材研發成果發表會，今（14）日在國立台灣師範大學校本部禮堂舉行，由計畫發展主持人國立台灣師範大學林靜萍教授、協同主持人水心蓓教授與陳信亨助理教授，頒發感謝狀給教材研發教師、教材實驗教師與大學輔導的教授們。

在生活空間與環境快速改變下，「坐式」為主的活動成為常態，對學校來說，體育是唯一能結合身體與身體能力的課程，因應十二年國教與新課綱需求，體育課教學內容必須更多元化，透過遊戲方式讓孩子探索身體的能力。

目前由國立台灣師範大學主導的學校體育與教學QPE發展計畫，就是希望透過不同方式與差異化的教學內容，讓不同能力的學生都從體育課獲得更多選擇，產生興趣後，進而選擇終身能從事的運動。

陳信亨表示，QPE（Quality Physical Education）是指高品質的體育課，就是要讓所有學生覺得體育課是好玩的，現在因應新課綱的需求，必須經過教材研發、教材實驗、公開授課的試推與全國推廣等的四個步驟，逐步落實這個目標。

「兒童期階段」是發展體育素養的關鍵期，但現有台灣的國小體育授課教師專業發展有不足的現況，在2013年「學校體育政策白皮書」的非專業教師比例為82.64%，另在105學年度「學校體育統計年報」，非專長教師比例則是54.16%。

近幾年積極透過體育教學模組教師認證計畫，成立模組協作平台，讓願意學且有意願教的老師參與，運用學習情境脈絡，讓學生在大單元的主題式活動中，進行「主動探究」的教學套裝，培養學生對體育活動的興趣、自信、能力與知識，建立終身參與身體活動的基礎。

學校體育與教學QPE發展計畫從104年度開始從球—動作教育─田徑─舞蹈等項目進行種子教師培訓，至108年度已累積培訓158位種子老師，共發出254張認證書。

另在體操教學模組教師認證計畫中，在中、低年級的初階種子教師認證人數累積至108年度，共有25位。今年更擴大在17個縣市合辦22場模組教師增能研習活動，至108年度累計完成認證並取得證書的模組教師有101位，其中專業體育老師有63人，非專業體育老師有38人。

(中時新聞網)