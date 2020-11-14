現場作品好玩又漂亮，吸引許多大小朋友玩耍（戴上容攝）

2020全國青年景觀競賽頒獎典禮今日於新北市新莊頭前運動公園舉辦，農業局景觀處在公園內展示作品，吸引大批人潮觀賞、遊樂，新北市長侯友宜到場頒獎表示，新北匯集大家的智慧，未來將與經發局溝通合作延攬人才，讓大家的設計都有實現的可能。

新北市政府14日舉行「2020全國青年景觀競賽頒獎典禮」，侯友宜出席頒獎，觀賞獲獎選手的景觀作品，強調發展城市景觀美學的重要性。

新北市長侯友宜（白外套）依序議長蔣根煌、農業局長李玟（紅衣）到場參加（戴上容攝）

新北市長侯友宜與得獎者合影（戴上容攝）

侯友宜表示，非常欽佩這些年輕選手們能夠在短短5天內將「綠美學」表現的淋漓盡致，這次比賽的主題是「好玩、有吸引力、有功能、友善」，現場展出的作品帶來了十分良好的戶外體驗，展現無限的創意。

侯友宜說，綠美學是城市進步的重要指標，新北市舉辦青年景觀競賽，吸納景觀界的年輕人才，給予舞台與實作經驗，與新北市一同創造雙贏，為城市帶來改變；例如第一屆的冠軍淡水商工便和文化大學合作，攜手改造五股垃圾山，讓該處從髒亂點轉變為美麗的公園，造福市民。

農業局指出，今年獲獎作品於新莊頭前運動展出，將持續至12月20日，且這次特別加入互動特色，歡迎小朋友們前來體驗，大人們則可以拍美照，市府也邀請獲獎選手參與明年於新北舉辦的全國運動會周邊綠美化設計，為城市留下更多美好風景。

(中時 )