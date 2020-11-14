日媒報導指出，當地陸續有新冠肺炎患者出現腦傷害，包括髓膜炎、腦炎、意識混淆、記憶障礙等。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，呼吸道疾病如流感也會出現腦部的傷害，如果個案發生的多，偶爾也會這樣的狀況被發現，但台灣目前沒有看到類似的情況。

(中時 )