日本新冠肺炎個案出現腦傷害 莊人祥：台灣目前沒看到 15:062020/11/14 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新冠肺炎個案出現腦傷害，莊人祥表示台灣目前沒看到。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導指出，當地陸續有新冠肺炎患者出現腦傷害，包括髓膜炎、腦炎、意識混淆、記憶障礙等。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，呼吸道疾病如流感也會出現腦部的傷害，如果個案發生的多，偶爾也會這樣的狀況被發現，但台灣目前沒有看到類似的情況。 (中時 ) #新冠肺炎 #腦傷害 #日本 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 音樂節DJ居檢群聚 莊人祥：4人各罰1萬元 14:562020/11/14 生活 逼國民黨改黨徽 陳以信怒轟民進黨：顛倒黑白的慣犯 14:262020/11/14 政治 逮捕檢肅治平對象10人 藉勢借端恐嚇逼迫無債權被害人 13:002020/11/14 社會 國民黨黨徽1895年就出現 不敢改國徽 綠提案逼國民黨改黨徽 04:102020/11/14 政治要聞 產業投資人 齊聚玉山國際加速器 04:102020/11/14 金融．稅務 債價大漲 希臘3年期債息首見負值 04:102020/11/14 全球財經 國產疫苗態度冷轉熱 3期是挑戰 04:102020/11/14 生活新聞 身障協會斂財3／國庫年編5000億社福預算 「無良」公益團體大賺黑心財 09:522020/11/14 社會 北市搶國旅團客 住1晚補助1000元 04:102020/11/14 地方新聞 上線一周年 Disney＋用戶 增至近7,400萬 04:102020/11/14 全球財經 生活熱門新聞 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 - 生活 牛肉麵失言風波延燒東部 花蓮知名牛肉麵店空無一人 - 生活 為何要拖牛肉麵店家下水？他揭政院背後真正目的：真的高招 - 生活 政院控北市店家用萊牛 資料竟來自側翼的「他」 網：果真一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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