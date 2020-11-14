為強化外籍士人在台南的人身安全及校園安全機制，台南市政府警察局13日召開座談會，由局長詹永茂主持。（台南市警察局提供／劉秀芬台南傳真）

為強化外籍士人在台南的人身安全及校園安全機制，台南市政府警察局13日召開座談會，希望藉由座談交流，讓警政、學校、外籍人士針對治安問題能直接溝通，並針對不足的地方檢討策進，營造出更宜居的友善環境。

這場座談會於台南市警局舉行，由局長詹永茂主持，內政部警政署國際組組長張錦成、移民署台南市第二服務站主任胡鵬翔、台南市專勤隊長李建雄、警察局各相關科、室、大隊（隊）主官（管）及各分局分局長列席與會。

為強化外籍士人在台南的人身安全及校園安全機制，台南市政府警察局13日召開座談會，由局長詹永茂主持。（台南市警察局提供／劉秀芬台南傳真）

座談會中邀請台南市招收外籍生及僑生之14間大專院校及2間高中職、4間仲介公司分別派校方、學生、公司及移工代表參與。

台南市政府警察局表示，隨著進出或居留台南的外籍人士逐年增加，外國來的朋友人身及校園安全應該更被正視，藉由本次座談暢通聯繫平台，讓台南警察更完善預防機制並確實策進強化勤務作為，使外籍人士真正宜居大台南。

會中由警察局所屬外事科、少年警察隊及婦幼警察隊分別針對「外籍人士犯罪預防」、「外籍學生校園安全預防」及「外籍人士婦幼人身安全預防」提供報告，不僅是要傳遞預防犯罪的觀念，更要協助學校及外籍人士提升自我保護能力，減少被害的機會。

與會各級學校也陸續表示意見，並肯定警察局的各項作為，其中長榮大學校方代表表示對於日前發生的女大生命案相當遺憾，也希望警方及各學校藉此加強校園內外周邊安全措施，避免憾事再度發生，也感謝警方在案發後積極給予校方的指導與協助。

另外，台南大學校方代表亦於會中表揚第二分局南門派出所員警，日前南門派出所受理該校外籍學生案件，發揮同理心積極協助，讓學校及學生備感溫馨。

中華醫事科技大學校方代表對於歸仁分局長期協助該校外籍學生各類犯罪預防及交通宣導提出感謝，針對警察局召本開座談會亦表示認同，預防勝於治療，唯有強化學生平時自我防護意識，才能真正的減少被害的機會，讓學生能夠安心在校內求學。

(中時 )