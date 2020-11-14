隨著美國大選結果逐漸明朗，民主黨候選人拜登確定拿下數個戰場州之後幾乎篤定將於明年入主白宮，北京在最初選舉結果出爐後數日後終於打破沉默，由外交部恭賀拜登當選。對此，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，陸方之所以突然願意對拜登表達恭賀當選總統，就是針對美國國務卿蓬佩奧來的，認為「中國人都願意看到他遭解雇」。

I support Chinese Foreign Ministry in congratulating Biden. I think this is Pompeo's fault. The attitude of the current US State Department toward China after the election is too bad. Chinese People hope to see Pompeo gone, no matter what trouble his successor brings to China. pic.twitter.com/tF31Ezo1GD — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 13, 2020

大陸外交部發言人於13日被媒體問到「多國與國際組織負責人向拜登祝賀後，陸方有何評論」；對此，汪文斌表示，大陸一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，陸方尊重美國人民的選擇，向拜登先生和賀錦麗女士表示祝賀，同時大陸理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

對此，胡錫進支持陸外交部恭賀拜登當選，並認為這是蓬佩奧的錯。他表示，在美國大選之後，當前國務院對大陸的態度太糟糕，「中國人希望看到蓬佩奧走人，下一任國務卿找什麼麻煩再說」。

胡錫進也說，就個人觀點來看，外交部恭賀拜登的用詞精準，正表達了對拜登與搭檔賀錦麗的善意，同時也表達對川普團隊的態度，特別是蓬佩奧近期對北京的猛烈抨擊。

大選過後，川普政府對陸出手連連，如川普政府於13日以行政命令禁止美國人投資與解放軍軍方有關聯的企業；另外，除了國務院次卿柯拉克20日將與台灣展開經濟對話，國卿蓬佩奧也於13日表示，台灣非中國大陸一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認此件事，這是「美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範」。

(中時新聞網)