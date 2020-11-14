行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，誣指冠軍牛肉麵使用萊牛，引發軒然大波，藍綠政黨大咖分別到店裡力挺或道歉。針對此風波，前高雄市新聞局長王淺秋13日再度在臉書怒批，「這就是行政院網軍火車頭露出馬腳的標準風格」。

王淺秋在臉書寫下，看到12日超瞎的行政院放火牛肉麵之亂，不得不談！「這就是行政院網軍火車頭露出馬腳的標準風格，上樑不正下樑歪，堂堂行政院發言人拿民間小店當鬥爭犧牲品隨意指控發假新聞，資訊錯誤被打臉了」。

王淺秋批，「上門道歉居然拿人民納稅錢買單，被抓包才急急説自己付款，真是丟盡國家文官的臉」。她當天在廣播節目中也批，「台灣民眾能接受嗎？只問立場不問是非，我看了覺得非常可笑，根本不可思議，這樣護航，全民都要仔細來看，監督政府。」

而針對買100碗牛肉麵賠罪爆發的統編風波，丁怡銘則是澄清，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了。為避免混淆，我再下了一次單取代原訂單。」他也強調，沒有要用公務預算。

(中時新聞網)