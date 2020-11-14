文雪兒透露兩人本來打算要再次合作。（圖／翻攝自文雪兒 Candy Man臉書）

58歲香港男星曾偉權過去曾演電視劇《尋秦記》，今年則參與《使徒行者3》、《法證先鋒IV》，去年底他傳出罹患肝癌。昨(13日)爆出他病重入院命危，今傳出病逝，享年58歲。他的昔日女搭檔文雪兒則在臉書哀悼，難過說：「不是說好要再度合作的嗎？」

據知，曾偉權罹肺癌後一直由妹妹照顧，歐瑞偉先前接受專訪透露，已經有好一陣子沒跟曾偉權聯繫，對方換了電話號碼，又退出聊天群組，似乎想要專心養病，與世隔絕，因此他也不清楚曾偉權近況，而曾偉權最後一次出席公開場合，是去年底參加電視劇《牛下女高音》宣傳活動，當時他便被發現身形明顯消瘦。

曾偉權畢業於麗的電視最後一期演員訓練班，同期同學有何家勁，葉玉萍，後來他客串《愛情跑道》，但沒有台詞，1982年他演出《琥珀青龍》正式出道。感情方面他曾和楊雅潔交往3年，後來又跟梅小惠愛情長跑13年，但最後告吹。

據《東網》報導，文雪兒稍早在臉書證實曾偉權死訊，難過說：「你出道的第一套劇集，我便和你合作」，先前兩人見面還說好要再次合作，沒想到是永別，她受訪時讚曾偉權心地善良，路上看到小狗小貓的屍體會幫忙收屍，舊愛梅小惠也表示惋惜，「很感恩我的人生曾經遇上過他」，兩人分開已久，彼此已是平行線，但梅小惠強調：「如果需要我幫忙，我也不會拒絕」。

(中時新聞網)