劉媽媽感謝當時女兒的救命恩人陳郁如。（高雄市消防局提供／林雅惠高雄傳真）

劉媽媽贈送手工吊飾答謝女兒救命之恩。（高雄市消防局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市一名懷孕27周的媽媽，3年多前深夜上完廁所突然早產，家人緊急呼叫救護車，消防局119護理師陳郁如評估孕婦情況危急，當機立斷接生胎兒，但早產兒出生時無心跳，經搶救挽回一命，如今已是3歲可愛小女孩，劉媽媽在女兒生日前夕，前往仁武分隊與勤務指揮中心找尋當年救命恩人，贈送手工吊飾答謝救命之恩。

2017年11月11日深夜，懷孕27週的劉媽媽上完廁所後突然早產，消防局119護理師陳郁如評估孕婦胎位不正，且併子癲前症患者，面對這危急狀況，當機立斷指導家屬迅速處置，現場家屬也冷靜配合接生胎兒。

救護人員到達現場後，女嬰已經產出，但還包覆著完整羊膜，在評估母親及女嬰狀況後，發現女嬰已無心跳，救護人員立即與線上護理師討論處理方式，決定先將女嬰緊急送往長庚醫院急救，經搶救後，女嬰恢復心跳，成功挽回一條生命。

出生時僅巴掌大的劉小妹，一轉眼如今已是3歲可愛小女孩，劉媽媽一直想親自向當年救命恩人道謝，11日深夜到仁武消防分隊找尋當年參與急救人員，13日再帶女兒到勤指中心向陳郁如致謝。

劉媽媽指出，當時女兒情況危急，她在醫院一直不敢探望，隔天才鼓起勇氣去加護病房探望，之後曾擔心女兒缺氧影響發育，如今終於鬆口氣，決定在女兒生日前要親自道謝。

仁武分隊長葉怡伶說，大家看見劉小妹活潑可愛的照片十分感動，「心好暖、好暖」。當時參與搶救的陳信宏說，當年首次遇到羊膜包覆的早產兒手足無措，所幸有119值勤護理師線上指導，成功讓小妹妹到這個世界，看見她健康長大，內心很感動。

(中時 )