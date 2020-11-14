第41屆華宗盃排球錦標賽14日舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲（左）到場為賽事開球。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

全國排球4大盃賽之一，華宗盃排球錦標賽14日上午於學甲東陽國小盛大開幕，來自全國386支球隊齊聚，準備大展身手；台南市長黃偉哲親自為賽事開球，同時也為選手們加油打氣，期勉大家全力以赴，爭取最高榮譽，更歡迎大家於競賽之餘，以球會友，相約到台南市走走逛逛。

黃偉哲表示，華宗盃在運動界前輩和選手的努力下，奠定其在排球界的重要地位，是展現運動實力與熱血、具有可看性的比賽；今年華宗盃參加的隊伍總共386隊，比去年增加了61隊，增加1000多位選手，亦顯見大家對於公平競爭、奪得獎牌的一個用心堅持。

市府體育處表示，第41屆華宗盃賽事計有來自全國各縣市386隊、共6365名隊職員參與，參賽規模盛大更勝以往。

市府除了延續歷年提供選手村、淋浴設備及全室內球場等優質的服務外，今年邀請赫爾帕司工作室協助規劃各競賽場地救護工作，由成功大學協助支援運動傷害防護員，並獲得凱樂斯股份有限公司及赫爾帕司工作室贊助AED及救護器材等設備，希望進一步提升華宗盃運動傷害緊急救護品質。

此外，今年亦首次與達樂友貿易實業有限公司（DLIVE）合作推廣賽事，達樂友加碼贈送國小組至社會組共17個組別前3名隊伍紀念小禮，給予華宗盃大力的支持。

市府文化局也提供選手及家屬參觀所轄古蹟名勝之優惠，希望讓參與華宗盃排球賽的隊伍在競賽之餘，走訪古蹟景點，深入體驗台南的人文魅力及濃厚的人情味。

(中時 )