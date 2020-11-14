境外移入確診案599在搭高鐵途中才知確診，高鐵回應該車廂已全面消毒，與個案接觸的高鐵人員也已配合14天自主健康管理。（圖/台灣高鐵提供）

疫情指揮中心今(14)日宣布，境外移入確診案599在搭高鐵途中才知確診。高鐵回應表示，已對該旅客行程起訖站進行全面消毒，有接觸的站務人員及列車組員也已協助配合進行14天自主健康管理，請旅客安心搭乘。

高鐵公司表示，接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘的列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

台灣高鐵公司自疫情之初，即積極配合政府防疫政策進行各項措施，旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並佩戴；目前各車站每2小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過的動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司強調，考量疫情仍未完全解除，請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客也不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全，敬請旅客配合各項防疫措施。

(中時新聞網)