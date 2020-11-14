邵雨薇日前大方認愛吳慷仁，用正向、健康的態度面對情感生活，堪稱是目前最幸福的女人。她與賀軍翔主演台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》熱播中，劇中她飾演「孟婆」，周旋在「鬼王鍾馗」賀軍翔及「教授」陳璽安之中。幸福洋溢的邵雨薇，也透露擇偶條件，若是不完美但聊得來，以及各項條件完美的男生，她會選擇和自己無話不談的人，「如果聊不來或個性不合，就像兩個世界的人」。

遇到喜歡的對象時，邵雨薇不是主動的人，但會默默暗示對方，笑說自己的暗示都滿明顯的，對方應該都會發現，至今還沒有碰到暗示對方卻沒有被發現的狀況。若不喜歡的人告白？她會直接拒絕，希望當朋友就好，但如果對方不願意，當不成朋友雖然有些遺憾，但她仍覺得與對方說清楚講明白，會好過模糊不清。

陳璽安劇中飾演細心體貼、溫文儒雅的大學教授，加上外型俊秀又聰明，被網友封為「最強情敵」，也是「完美老闆」，招聘邵雨薇在自己的咖啡廳工作，還為了她廢除上班打卡制，更讓她先預支薪水，許多網友羨慕的留言：「好想要這樣的老闆」。他也透露，事前和導演討論很久，花很多時間塑造出幾乎不存在的「完美」角色。

陳璽安自招追女招數是「陪伴」，笑稱自己是「很害羞的積極追求」，慢慢相處後才會告白。回憶有次跟心上人出遊，被其他女生示好，他立刻牽起她宣示「可是我只喜歡她」，讓對方覺得霸氣又浪漫。不過他也有被打槍經驗，被拒後選擇當陌生人，不希望讓對方有「一直還喜歡著」的錯覺，怕朋友關係不單純。

邵雨薇劇中飾演陳璽安員工。（三立提供）

(中時 )