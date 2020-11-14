台南棒球場擠滿球迷。(曹婷婷攝)

統一獅拿下台灣大賽中華職棒總冠軍，成功收下隊史第10座總冠軍，風光回到主場台南舉行球隊封王大遊行，下午2點整，球星和教練團們在台南市政府安排下，搭乘2台雙層巴士從台南棒球場出發，儘管天空飄著小雨，但球場擠滿數千名球迷爭睹球員風采，沿途也有不少熱情球迷夾道揮舞雙臂。

今天統一獅遊行路線從台南棒球場出發，路經南門路、健康路一段、夏林路、永華路一段、平豐路、運河路、安平路等，終點將回台南棒球場舉辦慶祝活動。球員們途中到安平天后宮還願及到南美館跟市民近距離接觸，最後回到棒球場跟球迷齊聚一堂，限額500位球迷可與球員合影，下午2點不到，球場已經大排長龍。

台南市立棒球場大排長龍的球迷。(曹婷婷攝)

統一獅董事長涂忠正說，今年奪下隊史第10座總冠軍，統一獅也首度舉行大遊行，這跟其他球團在各地獲得總冠軍的活動性質類似，這次也感謝市府安排跟支持，讓統一獅球團跟球員能夠跟廣大球迷用這種方式跟市民朋友歡聚一起，共享榮耀。

(中時 )