發喜帖別忘了禮貌！網友分享，許久沒連絡的國中同學邀請參加婚禮，她立刻爽快答應。豈料，隔幾天新娘竟傳訊息來問「你叫什麼名字？」讓原PO直接傻眼，爆氣發文抱怨，連名字都不記得還硬要邀請，這樣是去湊人數？貼文曝光後，引發網友熱議。

網友在《爆怨２公社》發文分享，近日收到國中同學結婚的訊息，兩人在國中時期感情不錯，但畢業後幾乎沒在聯絡，突然收到Line訊息問說能否參加婚禮，原PO也爽快答應，並給了家裡的地址給那位國中同學。

該名網友透露，事隔幾天，那位同學竟傳訊息問她：「你的名字叫什麼？」讓原PO聽了直接傻眼，「我們的臉書和Line雖都是英文名字，但我都還知道你叫什麼，連你改過的名字我也記得。」名字不記得還硬要邀請，這樣是「讓她去湊人數就對了？」

該網友已讀了對方，卻不知道該回什麼才好，面對這樣的窘境，她實在不知道自己到底該不該去參加婚禮。後來原PO也補充表示，更傻眼的是，那位同學還叫她去邀請其他國中同學參加，熱鬧一下，讓她哭笑不得「這到底是誰的婚禮啊？」

超扯的情境，引發網友熱議，「是要紅包而已，人不重要」、「這時我會回...抱歉我想到那天有事不能去」、「妳如果錢多就去吧，這種就是亂炸」、「他可能看到妳本人還會問妳是哪位？不要浪費錢去了」。

許多網友也針對「該不該去參加」一事留言表示，「真的不用去，去了包紅包，禮簿寫了妳的名字她也認不得啊」、「連名字都不知道那就不用去了」、「一般遇到這種情況，通常不會去的比較多，因為蠻沒有禮貌的，要收紅包還忘記對方名字」、「遇到這種都會推托掉，不熟還敢炸別人，就算去了也指是一堆不熟的人悶頭吃東西」。

(中時新聞網)