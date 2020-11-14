一名11歲小朋友的耶誕禮物心願是收到一條長褲。（周麗蘭攝）

環球科技大學附設幼兒園多年來為雲林、屏東、台東、澎湖家扶小朋友募2000份耶誕禮物，今年疫情衝擊，募捐較不易，改為雲林家扶兒童而募888份，下周一（16日）在環球幼兒園點亮心願樹，民眾可前往認捐小朋友的心願。

環球科大幼兒園為雲林家扶兒童募耶誕禮物始於15年前，幼兒園執行長韋明淑得知家扶兒童的生活困境，發心找人幫他們圓夢，傳遞關懷與溫暖。

一開始是100張心願卡，第二年增為500張，仍不是人人都有，第三年增到1000張，第四年開始為台東、澎湖的家扶兒童而募增加為1800張，第五年1900張。

2011年起再納入屏東家扶小孩的心願，迄今每年固定募2000份禮物，認捐心願卡的民眾來自全台各地，14年來共認捐2萬3360份心願卡，在耶誕節之前買好禮物，送到環球科大幼兒園，該校再用遊覽車送到雲林家扶。

今年新冠肺炎疫情衝擊大，愛心團體募捐款項、物資都不易，不得不縮小募集目標，為雲林家扶兒童而募888份，預訂11月16日開放認捐，12月9日捐贈。

環球科大校長沈健華有感而發說，該校63.5％都是弱勢家庭學生，開學收的學雜費還不到4成，學期中甚至學期末才會陸續繳費完畢，該校每年舉辦「心願樹」活動也是一個精神象徵，希望學生畢業後有能力也可以回饋。

沈健華說，種德、積德才能夠改變命運，把愛心發揮出去，得到的回饋一定會非常大，心願樹是一個種德的行動，希望明年疫情穩定了，心願樹的募集規模能夠擴大，把心願樹豎立在愛月湖旁，不只是在幼兒園門前。

(中時 )