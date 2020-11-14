新北市消防局假麗寶百貨舉辦消防體驗。（新北市消防局提供）

新北市消防局假麗寶百貨舉辦消防體驗。（新北市消防局提供）

新北歡樂耶誕城昨（13）日點燈啟動，今年適逢活動10周年，首度結合迪士尼打造專屬耶誕城園區，新北市消防局亦於今（14）日在麗寶百貨辦理消防體驗宣導，共有11關卡，包含有全市獨一無二的地震體驗車到場讓民眾進行體驗，現場還有發放目前最夯的居家消防神器「住宅用火災警報器」，只要符合申領資格的市民（限新北市），就能直接帶回家，另外還有防範CO中毒、熱水器補助說明、消防衣著裝體驗、滅火器操作教學、報案技巧、CPR操作、救溺操作及密室濃煙體驗等等，讓提早到場的民眾能學習日常防火防災之技能。

板橋麗寶HiMall提供場地辦理多元消防體驗宣導。本次活動安排奧斯丁湯姆熊與新北消防吉祥物犀牛哥相見歡活動，將和現場大小朋友拍照打卡，更會送出湯姆熊兌幣優惠券及奧斯丁遊戲體驗券等等獎品。另因應耶誕開城，麗寶HiMall 一樓戶外廣場也設置大型遊樂設施，有旋轉麋鹿、咖啡杯、小火車、挖土機、海盜船等，供大小朋友使用，只要民眾完成消防闖關任務，都有機會獲得單項設施體驗券。

在精彩的消防體驗之後，晚上可接續到新北歡樂耶誕城享受燦爛光雕及相關的系列活動。另外，提醒居住在5層樓以下公寓，需要申請住警器的市民，只要攜帶身分證明文件到居家鄰近的消防分隊申請，審核通過即可帶回1顆住警器回家安裝。

(中時 )