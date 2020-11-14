直到昨天(13日)才知道自己將被放到P＋聯盟桃園領航猿的璞園後衛關達祐，14日在花蓮觀護盃季軍賽，先是最後1分39秒投進關鍵三分球，接著又在最後3.8秒穩穩罰進兩分，幫助璞園69比68驚險逆轉擊退台銀，拿下今年觀護盃季軍。

「我就是保持平常心，儘管先前犯規加罰沒進，卻在最後關頭站上罰球線有點怕怕的，但我就是努力把練球成果拿出來，」關達祐表示，「其實我一直以為我會打SBL，雖在這裡整合時間較少，且在場上失誤較多，我們卻不會彼此責怪。」

如今即將前往領航猿報到，被媒體戲稱是「P＋關」的關達祐表示，「假如被叫這個綽號，我不會感到任何怪怪的。我很清楚到了P＋聯盟，自己的發揮空間可能變小，但我會調好心態，仍會全力以赴展現自己，也做好心理素質上的建設。」

將跟好友兼長年隊友李家慷再次分開，關達祐強調自己不會跟李家慷產生任何排擠問題，兩人之間只有良性互動，「我想這就是公平競爭，不管我和他待在哪裡，我們還是很棒的隊友與朋有，一切就按照球團的協調來走，我們會好好遵守。」

台銀則是再次無奈僅剩7人可以上場作戰，因為替補後衛高健益突然在賽前跑步熱身時，感覺自己還沒完全康復的左膝出現疼痛跡象，只好無奈宣告休兵，不過就算兵源短缺，台銀仍打到最後關頭才被逆轉，充分展現他們的韌性與拚勁。

(中時 )