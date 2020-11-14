寶雅今獨家開賣「MIT許願口罩」 首批到貨10萬盒 15:302020/11/14 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寶雅開賣「MIT許願口罩」，首批到貨10萬盒。（寶雅提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台灣確診數今達600人；口罩已成民眾生活必需品，甚至穿搭選擇。在供給無虞下，許多廠商、通路推出特殊花色口罩，部分款式更成為熱賣商品。POYA寶雅今開賣3款雙鋼印醫用口罩，名為「MIT許願口罩」，1盒50個售價399元，即日起上架。 這3款花色分別為「雲朵朵」、「冰晶紫」、「幻彩虹」，今、明兩天寶雅各門市均有供貨，但無法接受民眾預購。寶雅表示，首批到貨10萬盒，不過各門市數量不一，要看現場狀況，每人限購各花色各1盒，賣完為止。 (中時新聞網) #寶雅 #醫用口罩 #MIT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烘焙界超夯「貓咪生吐司」 全台家樂福限量開賣啦 11:022020/11/14 生活 趙小僑野炊秀廚藝 劉亮佐樂釣魚「觀察長相」 14:512020/11/14 娛樂 財報顯神威 15檔績優股搶手 04:102020/11/14 證券．權證 核准棋牌社掛羊頭賣狗肉 「錢快收一收」露餡被逮 12:472020/11/14 社會 廣達Q3轟滿貫砲 Q4會更賺 04:102020/11/14 財經要聞 iPhone 12 Pro Max／mini開賣 Apple Store取貨盛況空前 09:112020/11/13 科技 台灣半導體 商機不褪色 07:002020/11/14 財經 王仁甫連戰2天5566飆新曲 04:102020/11/14 娛樂新聞 兩款iPhone 12 今開賣 04:102020/11/13 財經要聞 機情搶購 iPhone爆量增5成 04:102020/11/14 財經焦點 生活熱門新聞 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 - 生活 牛肉麵失言風波延燒東部 花蓮知名牛肉麵店空無一人 - 生活 為何要拖牛肉麵店家下水？他揭政院背後真正目的：真的高招 - 生活 政院控北市店家用萊牛 資料竟來自側翼的「他」 網：果真一條龍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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