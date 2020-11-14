新冠肺炎疫情延燒，台灣確診數今達600人；口罩已成民眾生活必需品，甚至穿搭選擇。在供給無虞下，許多廠商、通路推出特殊花色口罩，部分款式更成為熱賣商品。POYA寶雅今開賣3款雙鋼印醫用口罩，名為「MIT許願口罩」，1盒50個售價399元，即日起上架。

這3款花色分別為「雲朵朵」、「冰晶紫」、「幻彩虹」，今、明兩天寶雅各門市均有供貨，但無法接受民眾預購。寶雅表示，首批到貨10萬盒，不過各門市數量不一，要看現場狀況，每人限購各花色各1盒，賣完為止。

(中時新聞網)