台中市中央公園預計12月6日開幕，中市建設局為迎接來自全國遊客，特選在靠近敦化路二段上方及12感官平衡體驗區周邊，施種約950平方公尺的四季草花；建設局指出，搭配公園內特色步道及地景呈現唯美花海，力邀愛拍美照、愛賞花的民眾來作客，花期將綻放至年底，滿足偽出國的全新感受。

建設局指出，水湳中央公園是由國際知名建築師Catherine Mosbach、Philippe Rahm Architects及劉培森建築師事務採「生態工法」創造出的都市森林，在都市叢林中的綠地空間裡，實現土地與人和諧共存的機制，打造出一座具有親綠、親地、親水特性，且舒適宜人的自然景觀休閒公園。

建設局長陳大田說，中央公園前身為台中水湳機場，市府打破過去水泥硬舖面跑道地貌，以生態、滯洪、減災、減碳及遊憩等功能為規劃目標；園區內種植106種以上喬木，數量高達1萬棵以上，原生樹種占83％，呈現多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲。

陳大田指出，建設局為迎接開幕，特挑選孔雀草、雞冠花、鼠尾草、矮牽牛、日日春、小天使、馬纓丹等四季草花，繽紛打造公園內豐富視覺美感，黃昏時刻更充滿浪漫的異國風情，除近期種植小花海，公園內的生態草原上芒草花隨風搖曳，園區洞洞板自生綠草，像極法式馬卡龍帶給來訪遊客無限想像空間。

(中時 )