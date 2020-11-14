人口快速老化，老人比例年年攀升，北市長柯文哲14日參加中高齡就業博覽會指出，觀察發現北市人口老化的腳步飛快，等自己要卸任時，65歲以上人口將高達20％，他笑稱「民政局的宣傳策略有問題」，光推生育補助沒有用，要把現有的結婚補助再加強才對，只要結婚孩子就會生出來了。

新冠肺炎後疫情時代，台北市就業服務處台北人力銀行於14日在花博爭艷館舉辦大型就業博覽會，柯文哲說，台灣在1993年老年人口才7％，2025年就將超過20％，只花了32年，就達到瑞典花了130年的老化速度，他指出，自己是在戰後和平嬰兒潮時出生，但像他子女這代都不結婚，才是造成急速老化的主要原因。

他認為，國內除非跟美國一樣開放移民，不然就是只能持續加強生育，鼓勵年輕人結婚，而如何去做，這是大工程，例如請電視台重新製作「我愛紅娘活」這類型節目，加強文化宣導，才可以從根本強化年輕人對於生孩子，及老年生活的保障及想像，政府也會協助推動各項補助生育、促進結婚的策略，確實解決人口老化問題。

對此，副市長蔡炳坤表示，目前市府已正在研議鼓勵結婚的配套，包括結婚媒合，婚前教育課程及結婚獎勵金等，且因明年尚未編列結婚獎勵金經費，因此還需參考每年度結婚對數及預算經費調整，他將會邀民政教育等局處，盼年底前能提出方案向柯報告，不排除明年就實施。

(中時 )