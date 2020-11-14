小一學生闖關遊戲，過關就比V的手勢。（文藻志工提供／林雅惠高雄傳真）

文藻外語大學文教創意產業學院教師團隊執行「看見需要千手扶學計畫」，13日上午在高雄市立五權國小舉行注音符號遊戲闖關活動，讓孩子們從遊戲中找到自信、肯定自我，現場小學生們熱情參與，各個玩得不亦樂乎。

這項「看見需要千手扶學計畫」，由文教創意產業學院院長楊雄斌帶領數位、應華、外教與傳藝四個系專業教師及學生志工團隊，於109學年開始，每周至少三天早上7時至國小場域進行兩個節次的小一生注音符號課輔服務，協助弱勢生學習，至今已執行22節次服務，小一學童的學習成果皆有顯著提升。

五權國小校長與學生們大合照。（五權國小教務處提供／林雅惠高雄傳真）

文藻師生團隊更於每周三下午規劃兩節課的美術教學與藝術陪伴活動，透過志工團隊的引導，讓學生們可以從美術創作中找到自信。

13日上午的注音符號遊戲闖關活動，是由學生社團「好態度跨域志工服務隊」設計與規劃，共設計有聽、說、讀、寫四大注音符號遊戲關卡，並規劃藝術教學與藝術陪伴區、寫寫夢想蘋果樹區，小一生們在各關卡間盡情揮灑創意並寫下自己的心願，玩得不亦樂乎。

主持計畫的教授戴莉蓁表示，「看見需要千手扶學計畫」以高雄市市區國小小校的社會實踐為計劃起點，在大眾關注偏鄉學習需求的情況下，都市中依舊有許多教育資源弱勢的學童正等待著一盞為他照亮未來的燈。

戴莉蓁說，他們期望能夠做到確保所有孩童享有自由、公平、優質的小學教育機會；五權國小校長林慶信對該活動表示高度肯定，並對文藻外語大學關懷在地小校學生學習需求及學生志工團隊們的利他精神十分感動，同時期待明年能夠再相會。

(中時 )