國民黨面臨黨內路線分歧與接班梯隊後繼無人狀況，曾任立法委員、桃園市黨部主委的敏盛醫療體系總裁楊敏盛表示，新北市前市長朱立倫被網友封為「台灣版拜登」，他是帶領國民黨重返執政的唯一希望；更直言，「不讓民進黨壯大下去」是國民黨與民眾黨的共同目標和最大公約數，過去民眾黨氣勢鼎盛、高高在上，如今下滑正好給國民黨機會，朱所帶領的國民黨該嘗試與民眾黨合作，雙方一起往上至少達到與民進黨抗衡的能力。

楊敏盛接受香港媒體《中評社》專訪表示，朱立倫本來就計畫在2020年往上爬，但遇到韓國瑜這個「亂流」，把朱的目標給打亂了。朱政治資歷完整，除了民意代表更擔任過國民黨黨主席、行政院副院長，身為親美派卻也在2015年與中共中央總書記習近平有過「朱習會」，能同時和美國及大陸保持友好關係，因此國民黨的希望還是在朱立倫身上；唯一可以領導國民黨再出發、重返執政的，恐怕也只剩下他了。

此外，楊敏盛建議，朱立倫不光要帶領國民黨重返執政，也該嘗試尋求與民眾黨合作，畢竟「不讓民進黨壯大下去」是兩黨的共同目標與最大公約數；如今的民眾黨也不像過去那般盛氣凌人、高高在上，正好是給國民黨機會。縱然兩黨合作2024年無法把民進黨拉下來，但至少可望達到足夠與民進黨抗衡的能力。

不僅如此，楊敏盛認為，國民黨的希望還是必須放在朱立倫身上，而朱的使命除了帶領國民黨重生，還必須想方設法把在野的國民黨與民眾黨力量整合起來。因為國民黨短時間內想重新站起來，是不可能的事，唯有與民眾黨結盟，方能讓民進黨有機會往下，而國民黨及民眾黨有機會往上。

(中時新聞網)