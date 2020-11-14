大陸近期發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，當地政府為此限制99家企業的進口。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，食品包裝若含有病毒，只會藉由觸摸後，再觸碰眼、口、鼻才會感染，即便內容物有病毒，也不會透過吃的方式傳播。食藥署目前已在規劃，要求產品進口後以酒精、次氯酸水進行表面的消毒才能打開，但具體實施時間未定。

莊人祥表示，食藥署都有持續監控國際的資料、輿情、文獻以及國際組織的訊息。目前先進國家如美國、歐盟、日本、韓國都認為實施食品安全管理系統以及個人衛生，就可以將感染風險降到最低。

有鑑於此，莊人祥表示，食藥署決定透過社群媒體，和消費者宣導注意個人衛生，也會製作懶人包，和業者展開座談，向國內的輸入業者宣導注意消毒措施。進口前要確認的出口國有沒有管制措施，進口後以70-80%的酒精或是次氯酸水進行表面消毒才能打開。

對於冷凍食品可能藏有病毒是否具有感染風險，莊人祥表示，新冠病毒在包裝上的風險不高，唯有透過接觸，再觸碰眼、口、鼻，才會傳播，即便是食品內容物中含有病毒，也不會藉由吃的方式感染。

食藥署長吳秀梅進一步表示，這個病毒並非食媒性病毒，目前為止都沒有其他國家在提，唯獨大陸在發布，我們也有檢討推動針對高風險國家的消毒措施，但這些措施上路時程都未定，因為很多國家都說不會透過食物傳播，我們若要推動也必須有更進一步的理由。

吳秀梅表示，台灣不會比照大陸限制進口，若確定實施消毒措施，也會告知大眾，接下來食藥署也會計畫去抽檢冷凍食品，看看是否檢出新冠病毒。

(中時 )