桃園花彩節大溪場繽紛登場。(大溪區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園花彩節大溪展區14日開幕，以「動物派對」為主題在花田中規畫可愛動物圖騰，副展區由農民種植摩天輪、城堡等繽紛花田爭奇鬥艷，主展區則有夢幻獨角獸搭配五顏六色花海，網路上已有不少空拍照片瘋傳，吸引民眾造訪拍照打卡。

大溪展區在李騰芳古宅周邊舉行，主展區以動物派對規畫主題，在地面畫上如大象、兔子、雪人、冰淇淋等圖騰，其中長達11公尺由黃、橘兩色百日草組成的長頸鹿最為吸睛；錯落於展區中的裝置作品還有夢幻獨角獸，成為熱門打卡景點。

市長鄭文燦說，大溪月眉休閒農業區具有民宿、李騰芳古宅、月眉濕地及運動公園，不但具有休閒特色，基礎設施也非常完善。目前桃園共有10個休閒農業區，未來市府研議在中庄及永福劃設休閒農業區，並以農事體驗、農村小旅行作為行銷重點，讓村落藝術及地方創生也能結合花彩節活動，帶動休閒農業區活絡。

大溪警方在花彩節展期於月眉路及周邊巷弄進行交通管制，平日可開車至月眉停車場、第二停車場，假日除月眉、第二停車場，建議停至橋頭停車場。月湖路單向管制，車輛須由武嶺橋東端信義路經月眉路進入，散場時依指示往山豬湖方向接信義路525巷離場。農業局提供假日限定往返月眉停車場、山豬湖親水生態園區接駁服務。

(中時 )