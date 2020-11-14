全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），將於明天完成簽署。對此，藍委鄭麗文說，台灣非參與國，關稅較高的農產品、機械、石化產品、紡織原料等產品，恐喪失競爭力，「蔡英文政府想好對策了嗎？」；藍委賴士葆指出，由中國大陸主導的RCEP，將台灣拒於門外，對我方貿易出口非常不利，呼籲蔡政府拿出智慧解決兩岸僵局，應想辦法和對岸有和平對話。

第4屆RCEP高峰會明天登場，眾所矚目的就是完成「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署，成員包含東協10國、日本、中國大陸、韓國、澳大利亞、紐西蘭，台灣將被排除在外，外界擔憂該協定將重創台灣貿易出口。

對此，國民黨立委鄭麗文表示，RCEP的目標為移除貿易壁壘，參與國享有低關稅稅率，甚至是零關稅，及改善區內企業的市場交易管道、創造單一整合市場等，若簽署完成，將成為全球最大的自由貿易區，GDP合計占全球29％、人口約占全球一半、三成的全球貿易和三成的全球投資。

鄭麗文說，台灣並非參與國，面對貿易區域化和亞洲國家產品同質性高的競爭關係，關稅較高的農產品、機械、石化產品、紡織原料等產品，恐喪失競爭力，RCEP即將成型，「蔡英文政府想好對策了嗎？」

國民黨立委賴士葆指出，RCEP由中國大陸主導，現今兩岸關係緊張，大陸更不會讓我們加入RCEP，若台灣被拒於門外，對貿易出口非常不利，尤其輸往東南亞國家的貨貿。

賴士葆說，蔡政府主張從世界走向中國大陸，因而發展新南向，但擺在眼前的事實是，「大陸這一關不通，後續就過不了」，即便兩岸關係僵局，但不可否認的是，我們對中國大陸的出口貿易仍持續成長。

賴士葆呼籲蔡政府搞好兩岸關係，要想辦法和大陸有和平對話，不要逢中必反，應走「親美和中」路線，政府須拿出智慧來解決兩岸僵局，他也合理懷疑，東洋代理新冠疫苗破局，就是因為最大批發商在大陸手上。

(中時 )