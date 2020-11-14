「手工紙玉富文化風景攝影展」，攝影作品呈現日本藝妓獨有的風雅（南投縣文化局提供／黃立杰南投傳真）

南投縣藝術家資料館即日起至11月29日止，推出「手工紙玉富文化風景攝影展」，展出南投縣藝術家攝影協會和世界手漉紙文化振興會的攝影作品，14日舉辦開幕式，吸引許多藝文人士蒞臨欣賞。

手工紙是一項古老的技藝，不僅是一種藝術材質，也是代表著不同的文化特色。這次南投縣和日本文化交流，特別舉辦手工紙攝影展，在視覺盛宴中，促進世界文化的互相欣賞。

此次展出為南投縣藝術家攝影協會和世界手漉紙文化振興會的攝影作品，內容分為山岳和自然、禪文化和日本風情等，透過手工紙攝影獨特的藝術表現，呈現攝影作品的情趣。有的動人心魄、有的寧靜溫和，傳遞不同文化的美麗和神秘，讓觀賞者賞心悅目，也希望透過這樣的藝術表達，促進世界文化交流，傳遞和平的人文精神。

邀請喜愛藝術的民眾蒞臨欣賞，藝術家資料館地址為：南投市彰南路二段61號；開放時間為：週二至週日上午9時至下午5時，週一休館。提醒民眾防疫期間請佩戴口罩。

(中時 )