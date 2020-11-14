「2020鯤鯓王平安鹽祭」14日正式開跑，上午交通部長林佳龍到場參加祈福、開幕儀式

雲嘉南濱海地區一年一度重要觀光活動，「2020鯤鯓王平安鹽祭」14日正式開跑，上午交通部長林佳龍到場參加祈福、開幕儀式，並提早宣布北門區入選交通部觀光局2121經典小鎮。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理「2020鯤鯓王平安鹽祭」，將於14、15一連舉辦兩日，14日一早由南鯤鯓代天府及法師團於井仔腳鹽田進行請鹽科儀，將井仔腳的天日曬鹽經法師團祈福後，一同護送至南鯤鯓代天府凌霄寶殿，完成請鹽儀式，再由南鯤鯓代天府法師團完成敕平安鹽後，活動正式展開。

「2020鯤鯓王平安鹽祭」14日正式開跑，由南鯤鯓代天府法師團完成敕平安鹽後，活動正式展開。（劉秀芬攝）

博杯送鹽袋挑戰賽，最高獎金10萬元。（劉秀芬攝）

開幕儀式由九天民俗技藝團開場表演，以打擊平鼓、鑼、鈸響樂之曲目，為今年平安鹽祭揭開序幕，林佳龍與貴賓使用搗藥道具，藉由今年平安鹽祭掌管藥理之范府千歲藥缽意象，寓意趨吉辟邪為大家祈求身體健康，也象徵今年平安鹽祭正式啟動。

活動兩日除了安排每天10場次發放平安鹽福袋，還有博杯送鹽袋挑戰賽，最高獎金10萬元，現場還有鼓樂藝術、民俗舞蹈、街藝表演、鹽福蛋DIY，每天6導覽解說，還可以參加抓抓樂中好禮。

為了領福袋保平安，台南市新市區李小姐（中）與友人6點多就到代天府排隊。（劉秀芬攝）

備受期待的平安鹽福袋，預訂11點開始發放，10點不到已有上百人排隊。從台南新市來的李小姐揹著9個月大的兒子，6點多就到南鯤鯓代天府排隊，搶得頭香。樂齡通道的黃媽媽，今年已是第8年參加平安鹽祭，6點多就從嘉義市遠道而來，幸運排第1名，確定可以拿到福袋及抱枕，非常開心。

今年結合2020愛你愛你之諧音，現場特別以鹽雕打造一座南鯤鯓月老神君，若想尋找好姻緣，快來與月老神君鹽雕合照，上傳個人臉書並打卡即可獲得2個平安鹽袋。

另外，雲管處積極推廣雲嘉南特色美食、伴手禮，邀請雲嘉南地區優質美食伴手禮攤商共同參與本次活動，讓參加平安鹽祭的民眾有得吃又有得玩。

(中時 )